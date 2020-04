$!Iván Tovar: ¿El último surrealista?

La Fundación Museo Eugenio Fernández GRANELL presentará el próximo 19 de junio de 2014 una exposición de obras de Iván Tovar. La expo se titulará IVAN TOVAR. ANTOLOGICA. Pocas veces se pueden ver eventos de esta envergadura. Reunir más de 60 obras de Tovar, y que sus propietarios permitan exhibirlas no es cosa fácil. Pero el prestigio de la Fundación GRANELL de Santiago de Compostela en España puede lograr cosas de esa magnitud.

Sobre su retorno al Caribe desde París, Jean Michel Goutier escribió “Si la trayectoria de Tovar se asemeja, en muchos aspectos...a la de Lam, sigue siendo, sin embargo, completamente diferente. Porque si, para Lam, fue “un regreso a América que le permitió por fin revelarse totalmente a si mismo”, para Tovar fue fuera de su país natal que encontró, para no volver a cuestionarla nunca más, su verdadera personalidad. Su universo mental, lo descubrió y lo exploró en París.”

Tovar tuvo la suerte de estar en París cuando París todavía era el centro del mundo artístico, y los surrealistas tuvieron la suerte de que ese larguirucho dominicano estuviera en París y pintara y escribiera de forma surrealista. El surrealismo de Tovar no es de aprendizaje o de pose. Sencillamente él siempre pintaba así, nació con una etiqueta de prestigio. Su surrealismo, en pintura y poesía, es una posición vital, nacida desde sus comienzos en la escuela de Bellas Artes.

El surrealismo no es una técnica, ni una escuela; es una forma de ver y entender la realidad. Apollinaire, en 1917, escribió “Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente el surrealismo... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna...una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas ... Esta nueva alianza (...) ha dado lugar a una especie de surrealismo, que considero el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes.”.