$!Nadal Walcot: El Caribe abigarrado de cocolos, trenes y guloyas.

Los relatos, escritos sin corrección ortográfica, gramatical, de composición, ni pudor, nos hablan de los recuerdos de un niño casi adolescente en el reino mágico, barroco y surrealista de los bateyes del Caribe. Con el sexo explícito de forma casi omnipresente. No sólo San Pedro tuvo cocolos, también hubo en La Romana, en Samaná, así como en muchas otras islas del Caribe. Pero la tendencia de esos tiempos era a la homogeneidad en el estilo de vida, por lo que se puede extrapolar esas vivencias del entonces niño Nadal Walcot hacia todos los otros establecimientos de británicos africanos en las islas del mediterráneo americano. Tambien el libro cuenta con una introducción de Eddy Guzmán y otra del coleccionista Renaud Anselin, director de Quinta Dominica y ex director de la Casa de Francia, quien ha incentivado a Nadal en tres exposiciones y un libro, la primera de ellas hace más de 30 años.

TRENES Y DIBUJOS ABIGARRADOS

Cuando Nadal Walcot habla de trenes se le iluminan los ojos. El tren 13 es casi un animal mitológico en sus recuerdos, algo sagrado. Todavía suena la música, que no sonido, de su locomotora. Mientras más trabajos de Walcot usted ve, más trenes encontrará. Eso, los trenes, los guloyas, los peloteros, las escenas eróticas con cargas de incesto, y otras que contienen dosis generosas de ironía sobre la sociedad, la política y sobre algunos personajes del momento. Es un paquete que conforma la iconografía más conocida de este artista que se reconoce como tal desde temprana edad, y que le ha hecho ser una parte importante de la cultura dominicana a través de su manifestación cocola. Pero también están sus abstracciones geométricas. Teselaciones infinitas en perspectivas alucinantes e imposibles geométricos, como se describe también a Escher, con sugestivos estadios alterados de la mente que ofrecen casi todas las posibilidades visuales en un dibujo, como los últimos dibujos influenciados por la barbarie hacia las niñas secuestradas por el grupo terrorista islámico Boko Haram que llevan al pintor a un sistema complejo y muy personal de iconografía y símbolos que enfrentan realidades antitéticas, juventud y vejez, cuerpo y alma, sabiduría y pasión, hombre y bestia, orden y violencia creativa, revelación mágica y civilización racional, tiempo y eternidad. A veces en sus obras abstractas, se presiente alguna influencia de los mosaicos árabes, pero al ver con más detalles cualquier teselado vemos que no, que es pura creación de Nadal Walcot que ha visto el mundo desde trenes y bateyes en un mundo que no era un gueto cocolo, si no un universo propio; el suyo.

COCOLOS Y GULOYAS

FC: ¿Es o ha sido peyorativo la denominación de cocolo? NW: Quizás alguna vez pudo haber sido, pero ya no. Incluso ahora muchos se quieren hacer pasar por “cocolo” sin serlo, porque ahora da cierto prestigio. Y es que los inmigrantes originarios de las islas inglesas del Caribe eran en su gran mayoría gente con mucha dignidad, hablaban varios idiomas, tenían oficio conocido y respetado; por lo tanto se creían superiores a los otros inmigrantes que no poseían esos valores y conocimientos. Recuerdo como ahora como vestía mi padre, aquello era impresionante, un gentleman. Además él mismo se confeccionaba sus trajes ya que era uno de los mejores sastre que había en la isla.

ENTREVISTA A ADOLFO NADAL WALCOT EN SAN PEDRO DE MACORIS, MAYO 2018.

NW: Exactamente. Entonces ponte tu a pensar que un 25 de diciembre, en un ingenio en aquel entonces, los niños tenían el día más feliz sobre la tierra porque iban a ver todos esos grupos bailando. Venía un grupo de Santa Fe, un grupo de Quisqueya, un grupo de Angelina, uno de Porvenir y todos se concentraban en Consuelo, porque Consuelo era como la Meca de todos los ingenios. El ingenio Consuelo tenía en ese entonces personas como Tirso Guerrero, que era un Show Man, un cantante, el otro día supe que Fausto Cepeda nació también en Consuelo.

FC: ¿Entonces que artistas, aparte de ti, recuerdas en el arte de esa época? Porque muchos eran músicos, cantantes, poetas. Recuerdo que a Tirso Guerrero le decían el negro plebe.

NW: Así es, él mismo era que se decía El Negro plebe.

FC: Creó una estética con ese personaje. ¿Y en las artes plásticas a quién recuerdas?

NW: No recuerdo a nadie, también es que yo no estaba tan metido en los círculos de artistas.

FC: ¿Entonces tú serías el único dentro de los cocolos?

NW: Si, en cierto sentido. Yo aprendí con los tíos míos que eran unos campeones, haciendo caricaturas, dibujando y haciendo juguetes.

FC: ¿Ah sí? ¿Lo hacían para ellos mismos o para un mercado?

NW: Para ellos mismos, como una forma de divertirse. No me acuerdo yo de alguien que te podría nombrar que estuviese haciendo un trabajo artístico en ese sentido.

FC: ¿A qué edad empezaste a dibujar?

NW: Digamos que a los 11 años.

FC: ¿Por influencia de tus tíos?

NW: Si, porque había un tío mío artesano que todos los juguetes nos los hacía en madera, digamos que yo me ponía a dibujar lo que hacía mi tío

FC: ¿Queda alguno de esos juguetes por ahí?

NW: No, porque eso fue hace más de 50 años

FC: ¿El aprendizaje tuyo siempre fue autodidacta? O sea, que nunca has ido a una escuela de arte?

NW: Si, siempre autodidacta.

FC: ¿Cuáles fueron los temas principales con los que comenzaste?, ¿los juguetes que hacían tus tíos y luego las manifestaciones de la cultura cocola?

NW: Si, y luego el ingenio que fue mi gran laboratorio, de enseñanza porque todo el movimiento del ingenio, los trenes, la factoría, el piso de azúcar, todo eso yo lo dibujaba, Consuelo verdaderamente fue mi laboratorio, mi escuela.

FC: ¿Con el trabajo tuyo, has podido vivir de eso o has tenido que buscarte la vida por otro lado?

NW: He podido vivir en los últimos 10 años de eso, prácticamente de mi trabajo.

FC: ¿Te sientes reconocido, no ha habido un rechazo? Lo pregunto porque me dijiste que los cocolos tenían que pedir permiso para bailar en la plaza pública.

NW: No, no, al contrario, pero si me acuerdo en mi adolescencia que tenía que pelear todos los días cuando iba a la escuela, mi abuela me peinaba con aceite de coco, y desde que llegaba a la escuela decían los carajitos “fó, que bajo a aceite de coco” y ahí estaba yo fajao peleando.

FC: ¿Por qué te peinaban con aceite de coco?

NW: Porque mi abuela decía, “for you not to catch a cold”. Para que no te dé gripe. Pero además yo no aceptaba que nadie me llamara cocolo, porque yo nací aquí, qué maldita vaina dique cocolo.

FC: Si porque antes era despectivo. Ahora no.

NW: Ahora todo el mundo quiere ser cocolo, déjame decirte que hubo un tiempo que se fueron cincuenta mil cibaeños utilizando documentación cocola para las islas y se han quedao.

FC: Todavía algunos descendientes de los primeros inmigrantes de esas islas dicen que son ingleses, ¿existía un sentimiento de sentirse inglés”

NW: Eso se manifestaba mucho en Consuelo, principalmente en los Orfelos de la logia, eran muy amantes de hablar de su reina, decían “Oh my Queen, no le decían reina sino mi reina, The Queen of England Elizabeth. Como en el caso de que una vez siendo yo limpiabotas en Consuelo, yo veo todos estos “orfelos” como veinte personas con sus trajes negros, estoy creyendo que van para una fiesta y se meten al único cine que existía., entraron para ver la coronación de la reina y esa gente se vistieron como que era para ir al palacio de Buckingham. Mira hay una cosa que hacían ellos, si veían un retrato de la reina ellos tenían como una especie de biombo en la división de las casas que vivían que era un gueto en su realidad, y pegaban, esos biombos tu lo reconocías porque pegaban retratos de la reina que lo sacaban de una revista y lo pegaban y hacían un collage, para dividir de este lado duermo yo y del otro mis hijos, y todo era un collage en ese cartón.

FC: Un collage de la monarquía inglesa, que era la reina actual Elizabeth. Que tiene todos los años del mundo porque ha vivido las dos guerras.

NW: Además ella visitaba las islas, ha visitado todas esas islas. Si, por ejemplo había gente que decía “concho la reina va para Jamaica hoy” y ellos estando en Consuelo República Dominicana se ponían a lamentar y a pensar lo cerca que estaba su reina.

FC: Veo que saliste de la tinta y te estas metiendo con colores y con temas distintos a los que son los danzantes y el grupo guloya.

NW: Si, por ejemplo algunas máscaras y cosas así. Estoy inventando, estoy que se yo, como te digo, siempre hay una búsqueda, yo estoy en ese proceso. Aún sigue Escher influenciándome.