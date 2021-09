$!Aprender de la experiencia

Ahora que nuestros niños y jóvenes están de vuelta en las aulas, en las aulas de toda la vida, nos conviene hacer un ejercicio de memoria, a nosotros que olvidamos tan fácilmente. Nos conviene tener muy presente lo que nos ha enseñado esta época que vamos dejando atrás paso o paso, vacuna a vacuna o, al menos, lo que debió enseñarnos. Acérquemonos al meollo, aquello que decía en sus versos Gonzalo de Berceo, el primer poeta en español del que conocemos el nombre: «Tolgamos la corteza, al meollo entremos, prendamos lo de dentro, lo de fuera dessemos».

Dejemos aparte la virtualidad, las nuevas tecnologías, las plataformas, las aplicaciones. Todo lo que los alumnos reciben a través de ellas se filtra a través de su comprensión lectora. Nuestros niños y jóvenes necesitan saber leer. Sin la comprensión efectiva de lo escrito las enseñanzas no llegan; sin lectura nuestros jóvenes nunca aprenderán por sí mismos, y esta etapa escolar ha tenido mucho de eso, de aprender por uno mismo. Además, no podemos perder de vista que el aprendizaje no se limita a la etapa escolar; la vida entera es aprendizaje. Sin lectura nuestros niños nunca serán adultos que sigan aprendiendo. La comprensión de lo escrito mediatiza casi todo nuestro acercamiento al mundo; por lo tanto, nuestra capacidad lectora condiciona nuestra relación con la realidad y nuestra capacidad de actuar con ella o frente a ella.

Lo repetimos hasta la saciedad, pero parece que nunca nos ponemos manos a la obra. Alguien propuso, en los primeros momentos de desorientación por la gravísima situación sanitaria, que la solución para un incierto año escolar era dedicarlo exclusivamente a enseñar a leer y a amar la lectura. No sé yo si debimos planteárnoslo seriamente. Al menos, aprendamos algo de la experiencia.