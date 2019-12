Ensalada de frutas

La lengua española ya no sería lo mismo sin maíz, una palabra taína imprescindible para todos los que hablamos español. Algo similar, aunque con una difusión más restringida, sucede con batata, sustantivo de origen antillano, quizá taíno; o con el tainismo yuca, y de la yuca, el cazabe (o casabe), este último sustantivo con etimología arahuaca.

Algunas de estas palabras antillanas prestadas no pasaron a formar parte del español general. Su difusión acompañó en algunos casos a la de los frutos que nombran; en otros perdió terreno frente a otras palabras que designaban las mismas realidades. Las que solo perviven en el español del Caribe o en el español dominicano son imprescindibles para nosotros y sin ellas nuestra alimentación no sería la misma. ¿Cómo preparar un buen sancocho sin ají (taíno) ni auyama (caribe)? A una picadera le faltaría algo sin un maní (taíno) bien tostadito y saladito. ¿Qué me dicen de una fresca champola sin guanábana (taíno)? Y si de frutas hablamos, ¿no se animan con unos jobos (caribe), unos hicacos (taína), unos dulces mameyes (taíno) o unas sabrosas guayabas (arahuaco)?