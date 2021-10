Hoy el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía cumple un año de vida. Hablamos de su nacimiento en octubre de 2020, en medio de la zozobra histórica que nos ha tocado experimentar, y celebramos su aniversario cuando parece atisbarse la luz. Estamos viviendo tiempos difíciles en los que quizás la mejor opción es aferrarse al futuro. Y eso hicimos cuando prefiguramos una institución dominicana que se dedicara a estudiar nuestras palabras y expresiones y a registrarlas en los diccionarios.

Los diccionarios no son flor de un día; hay que dedicarles tiempo, mucho tiempo, y esfuerzo, mucho esfuerzo en equipo de muchas personas, especializadas en lexicografía, pero, sobre todo, apasionadas por lo que hacen y generosas para compartir sus conocimientos y experiencia. Así es el equipo que conforma el Igalex, así es mi equipo (Ruth Ruiz, Rita Díaz, Roberto Guzmán); gente que sabe, gente que quiere seguir aprendiendo, gente que trabaja con pasión, gente que comparte lo que sabe con la mirada puesta en una obra común.

En algún momento pudimos parecer locos a lomos de rocines flacos, tocados con una bacía, luchando contra gigantes, y, quizás, lo vamos a seguir pareciendo para muchos; Fabio Guzmán Ariza, nuestro presidente, el que más, por empeñarse en una institución sin fines de lucro para estudiar la lengua española. Quizás yo no doy el tipo quijotesco, y pueda parecerme más a Sancho, pero, sin duda, con rucio o sin él, me sumo a la persecución del sueño. Sin embargo, nuestro trabajo no habla de sueños, sino de realidades; nuestro trabajo, un año después, habla de nuevos diccionarios, de nuevos proyectos en curso, y del español dominicano tratado con rigor y con pasión en foros académicos internacionales. Y esto es solo el principio.