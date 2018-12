En España han saltado las alarmas al conocerse que un buen número de aspirantes a profesores en la educación pública no han superado las pruebas selectivas por su manejo deficiente de la lengua. Difundida la noticia todos se rasgan las vestiduras y se llevan las manos a la cabeza con sorpresa. A mí me sorprende la sorpresa. No hay más que oír la radio, ver la televisión, navegar por internet, recibir mensajes o correos electrónicos para notar que nuestra formación lingüística es deficitaria en muchos aspectos.

Por lo que he podido leer acerca de los resultados de estas pruebas se habla de faltas de ortografía, de expresiones coloquiales y de respuestas que no se adecúan a las preguntas. Vistos así, los malos resultados lingüísticos parecen reducirse a anécdotas propias de cualquier conversación de sobremesa, pero lamentablemente van mucho más allá.

El déficit ortográfico revela escasa o incorrecta formación escolar, descuido y falta de respeto por nuestra propia lengua, y, como afirma Darío Villanueva, director de la RAE, está en relación directa con un déficit de lectura. Las expresiones coloquiales usadas fuera del contexto para el que están pensadas indican que los hablantes no dominan el cambio de registro, es decir, no saben adaptar su forma de expresión a la situación en la que se encuentran; dicho mal y pronto, hablan igual bajándose unas frías en el colmadón que respondiendo por escrito a unas pruebas selectivas. Cuando las respuestas no se adecúan a las preguntas estamos ante indicios más que evidentes de que no se ha entendido bien lo que se ha leído y que nuestra comprensión lectora deja mucho que desear.

Estos síntomas evidentes conducen al diagnóstico de un mal que, si nos descuidamos, puede convertirse en endémico. Y si esto ha pasado por allá por tierras españolas, ¿qué nos dejan a nosotros?