$!Correr un riesgo, no tomar un riesgo

Correr un riesgo o arriesgarse son alternativas preferibles en español a la locución tomar un riesgo.

En los medios de comunicación dominicanos se escuchan o se leen con frecuencia frases como «Esta es la principal entrada para llegar a algunos balnearios de la zona, pero se toma el riesgo de quedarse en el camino al caer en unos de los tantos hoyos y derrumbes que presenta la carretera», «Otorgarle la atribución de organización de las primarias a la Junta Central Electoral sería tomar el riesgo de que los partidos políticos no reconozcan los resultados», «Este proyecto resaltó por tomar el riesgo de proponer una estructura expandible para el diseño y cálculo en acero en una zona de Sabaneta, Santiago Rodríguez» o «Tenía la sospecha de que debía tomar el riesgo y emprender un nuevo camino».

La construcción tomar riesgo se forma por influencia de la expresión inglesa to take risks. En español es preferible hablar de correr riesgos, afrontar riesgos, asumir riesgos o arriesgarse para indicar que se está expuesto a algo (a perderse, a no llegar a tiempo, a resultados adversos, etc.) o que cierta acción pone en peligro algo (como al abandonar un empleo, presentar un proyecto o cambiar de carrera).

Así, en las frases citadas lo más recomendable habría sido escribir «Esta es la principal entrada para llegar algunos balnearios de la zona, pero se corre el riesgo de quedarse en el camino al caer en unos de los tantos hoyos y derrumbes que presenta la carretera», «Otorgarle la atribución de organizar las primarias a la Junta Central Electoral sería arriesgarse a que los partidos políticos no reconozcan los resultados», «Este proyecto resaltó por correr el riesgo de proponer una estructura expandible para el diseño y cálculo en acero en una zona de Sabaneta, Santiago Rodríguez» y «Tenía la sospecha de que debía asumir el riesgo y emprender un nuevo camino».