$!Propugnar algo o abogar por algo, no propugnar por

El verbo propugnar, que significa ‘defender, amparar, apoyar’, no va seguido de la preposición por, es decir, se propugna algo que se defiende, no se propugna por algo.

Sin embargo, en la prensa dominicana propugnar aparece invariablemente seguido de por, como en estos ejemplos: «De igual manera, se propugna por la mejoría de la calidad de la educación que se imparte», «El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, propugna por que se elimine este método» o «Turquía y la generalidad de los países que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM) propugnan por el diálogo».

Según el Diccionario de la Real Academia Española, propugnar es un verbo transitivo, es decir, que no debe llevar preposición antes del objeto directo, por lo que se ha de propugnar algo, no propugnar por algo. El uso frecuente de propugnar seguido de la preposición por puede haberse originado por confusión con el régimen del verbo abogar, de idéntico significado pero intransitivo, que sí va seguido de por: se aboga por algo, no se aboga algo.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido preferible haber escrito «De igual manera, se propugna la mejoría de la calidad de la educación que se imparte», «El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, aboga por que se elimine este método» y «Turquía y la generalidad de los países que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM) propugnan el diálogo».