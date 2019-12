La Navidad es la época ideal para compartir con la familia y disfrutar de grandes películas como “It’s a Wondeful Life”, “Miracle on 34th Street”, “Home Alone” y “How the Grinch stole Christmas”, pero también existen filmes que normalmente no estás asociados con esta temporada a pesar de que, de una forma u otra, también contienen el espíritu navideño, por eso en este podcast hablamos de 5 películas navideñas inusuales con los periodistas Daniela Pujos y Jeury Frías.