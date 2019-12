Aunque la trama de “21 Bridges” parte de una idea interesante y a veces parece que este filme intenta ser como una vaquerada moderna con algunos “giros inesperados”, la realidad es que aquí tenemos otra típica película de acción con un poco de suspenso. El guion en sí es pasable, pero no es muy complejo y puede llegar a ser predecible, pero por lo menos no es una historia aburrida y contiene entretenidas secuencias de acción que están muy bien realizadas. Asimismo, se nota el esfuerzo del elenco por dar lo mejor de sí en sus papeles, especialmente en los casos de Chadwick Boseman, Taylor Kitsch y Sienna Miller, quien hace un gran esfuerzo por esconder su acento inglés con el de un habitante de Nueva York, pero su entonación es tan espesa que es fácil creer que se habrá lesionado algún musculo facial en el intento. “21 Bridges” es una buena opción para ir al cine y disfrutar de una película de acción, pero no se puede esperar más de ahí porque al final es tan indistinguible del resto de los filmes de este género que es muy posible que después de un tiempo termine olvidándola por completo o confundiéndola con otra (que quizás sea mucho mejor).