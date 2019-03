Esta película está basada en los primeros cuatro libros de GUNNM, el manga del autor Yukito Kishiro, aunque la trama básica de la serie ya había sido adaptada en dos producciones animadas a principios de la década de los 90. En este caso el mundo creado por Rodríguez y Cameron puede parecer impresionante a primera vista pero el Ircon City que nos muestran carece de personalidad y de muchos otros detalles relacionados a una obra que pertenezca al género del cyberpunk, es decir que aquí no vemos un verdadera una visión distópica del futuro ni cualquier otro material que pueda funcionar como crítica social. Asimismo, los efectos visuales en general están bien realizados, pero a veces el filme parece más una película animada.La trama en sí trata de incluir una gran cantidad de material del manga a la vez que sacrifica buen diálogo, momentos que realmente contengan emoción y sentido común en las acciones de sus personajes. Peor aún, aunque las escenas de acción son entretenidas también son muy escasas en una película de casi dos horas y cuyo nombre incluye las palabras “Battle angel”. Por otro lado las actuaciones no están muy mal pero cuando se toma en cuenta la calidad del elenco, el cual incluye a Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez y Edward Norton, el producto final debió de ser algo mejor. A fin de cuentas “Alita, Battle Angel” no pasa de ser una película que solo vale la pena verla en una gran pantalla y comer cocalecas, peor no pasa de ahí.