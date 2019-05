Más de veinte películas después del estreno de “Iron Man” (2008) vemos la culminación de once años de historias y aventuras con el estreno de “Avengers: Endgame”, la secuela directa de “Avengers: Infinity War” (2018) y la vigésimo segunda película del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Después de varias épicas batallas los Vengadores no pudieron evitar que Thanos obtenga todas la Gemas del Infinito ni que eliminara a la mitad de todos los seres vivientes en todo el universo con solo el chasquido de sus dedos. Ahora el mundo está en ruinas, pero con la ayuda de los poco aliados que sobrevivieron el ataque de Thanos, los Vengadores se reúnen una vez más para deshacer las acciones del malvado tirano y restaurar el orden en el universo. De este punto en adelante trataremos de evitar revelar spoilers de “Avengers: Endgame” pero sí se tratarán algunos detalles de este filme y del MCU en general.

Esta película es dirigido por Anthony Russo y Joe Russo, los cineastas que también dirigieron “Captain America: Winter Soldier” (2014), “Captain America: Civil War” (2016) y “Avengers: Infinity War” (2018) y una vez más demuestran que son capaces de manejar épicas películas acción con elencos cargados con muchos personajes. No importa que tan compleja sea la batalla ni cuantos contrincantes participen, los hermanos Russo hacen lo posible para que cada personaje tenga una oportunidad para brillar a la vez que también son fieles a sus estilos de pelea y a las características de sus poderes. Asimismo, en cuanto al guion se hace un buen trabajo en incluir de forma orgánica varios tributos a escenas icónicas de los cómics además de un sinnúmero de referencias a las demás películas del MCU sin dejar de contar una historia coherente y entretenida. Aun así, durante la primera mitad del filme en varias ocasiones se siente como el peso de tantos elementos afecta el ritmo de la película, pero esto no es un tema serio y desaparece por completo durante la segunda mitad. No mencionaremos cómo termina la película ni revelaremos el destino de los héroes del MCU, pero sí hay que destacar que es un final que es fiel a los arcos dramáticos de los distintos personajes y que tiene sentido si tomamos en cuenta todo lo que ha ocurrido anteriormente. Es más, si vuelven a ver algunas películas de las otras producciones de Marvel Studios descubrirán pistas que revelan algunos de los puntos más importantes de la trama de “Avengers: Endgame”.

Por otro lado, en cuanto a la parte técnica y los efectos especiales, en general se ha hecho un excelente trabajo y hay momentos verdaderamente épicos en esta producción. No podemos concluir esta reseña sin mencionar las actuaciones y aunque todo el elenco hace un buen trabajo hay que destacar las interpretaciones de Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Karen Gillan. “Avengers: Endgame” es un filme que no solo provee un desenlace increíble para los fans del MCU, también es una película proveerá a todo el público mucha diversión y una experiencia inolvidable en una sala de cine.