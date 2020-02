Los comics regresan a la gran pantalla con uno de los estrenos de la semana y se trata de “Birds of Prey: and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn”, película dirigida por Cathy Yan y protagonizada por Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez y Chris Messina. Aquí vemos como Harley Quinn (Margot Robbie) se separa del Joker y se une a los superhéroes Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Renee Montoya (Rosie Pérez) para salvar a la joven Cassandra Cain (Ella Jay Basco) de un malvado señor del crimen, Máscara Negra (Ewan McGregor). Dirigida por Cathy Yan y con un guion escrito por Christina Hodson, esta película es una adaptación de personajes de DC Comics, aunque desvarían mucho de la fuente original, y también se trata de la octava entrega del Universo del Universo extendido de DC (DCEU) y un spin-off de “Suicide Squad” (2016).

Este filme evita dejarse arrastrar por la continuidad (DCEU) y cuenta con una historia fácil de seguir, el problema es que no tiene mucho que decir y sufre de una construcción defectuosa en cuanto a su trama y el desarrollo de sus personajes. Por otro lado, el aspecto visual de la película en general está muy bien realizado y se nota en detalles como la fotografía, los vestuarios y en las impresionantes coreografías de las escenas de acción. Asimismo, la edición mantiene un ritmo acelerado durante todo el transcurso del filme, además de que cuenta con un rejuego interesante en la forma que presenta escenas de flashbacks y como va saltando entre tramas secundarias y la principal. El problema es que al no contar con una buena trama se abusa del uso de este tipo de edición y las escenas de acción hasta el punto que la película se vuelve repetitiva y cansona. El elenco hace un trabajo excepcional para darle vida a los individuos que interpretan, espacialmente Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y Ewan McGregor, aunque sus interpretaciones sufren por las carencias del guion. En el caso de Rosie Perez tenemos una buena interpretación, pero la película no logra convencer que alguien con su contextura física pueda ser efectiva en este tipo de pelea. “Birds of Prey: and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn” es una película que cuenta con un distintivo estilo visual e increíbles escenas de acción, características que no siempre distraen de las carencias en su trama y el desarrollo de sus personajes.