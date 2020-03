“The Call of the Wild” es una adaptación del libro del mismo nombre que fue escrito por el escritor estadounidense Jack London y que fue publicado en 1903. La novela de London ha sido adaptada numerosas veces en películas creadas para el cine y la televisión, también se han producido de versiones animadas y series de televisión. En esta producción el director Chris Sanders y el guionista Michael Green han creado una historia apta para toda la familia con buenas secuencias de acción y diálogos llenos de humor, aunque no se le dedica mucho tiempo a los momentos en los que surgen situaciones con implicaciones más serias. Aun así, la película mantiene un ritmo ágil y en ningún momento se siente que las escenas son demasiado largas y aburridas.

“Call of the wild” es una película dirigida por Chris Sanders y protagonizada por Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Cara Gee, Bradley Whitford y Karen Gillan. Aquí conocemos la historia de Buck, un buen perro cuya vida cambia repentinamente cuando es raptado de su hogar en California y es trasladado a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del oro de Klondike a finales del siglo XIX. Ahí el joven Buck formará parte de un grupo de perros de trineo y vivirá una increíble aventura que lo ayudará a descubrir su lugar en el mundo.

En general los efectos visuales de este filme están muy bien realizados, especialmente en las escenas que se pueden apreciar los paisajes de Alaska, aunque de vez en cuando aparece algún elemento o escenario que se nota que es digital. Por cierto, para hacer realidad esta producción se utilizó una combinación de acción en vivo y animación por computadora, por eso el personaje de Buck es una creación CGI que fue basada en un perro real llamado Buckley que fue adoptado por Sanders y su esposa. Este es el efecto visual más importante del filme ya que el perro es el protagonista. En la mayoría de la película se ve muy bien, pero a veces puede ser un poco extraño ya que las expresiones y las acciones de Buckley incluyen payasadas y gestos dignos de un muñequito animado. Además, se comporta como un perro con la inteligencia de un velociraptor que alterna entre las personalidades de Bruce Banner y el Hulk.



De todas formas, entre los actores de carne y hueso que acompañan a Buckley hay que destacar las actuaciones de Harrison Ford, Omar Sy y Cara Gee. Ford en particular es muy agradable al darle vida a John Thornton, un hombre cuyo trágico pasado ha causado que pierda su rumbo en la vida. En cuanto a Dan Stevens, mejor conocido por interpretar a la Bestia en “Beauty and the Beast” (2017), pero aquí encarna a Hal, un villano caricaturesco y vacío que sirve de ejemplo de cómo el guion falló en el desarrollo de varios personajes. De todas formas, “The Call of the Wild” es una película familiar que vale la pena verla en una gran pantalla para disfrutar de sus efectos.