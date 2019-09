Alexandre Aja, el director de esta película, tiene amplia experiencia en el género del terror después de haber dirigido producciones como “Haute Tension” (2003), “The Hills Have Eyes” (“2006), “Mirrors” (2008) y “Piranha 3D” (2010), otra producción en la que la trama está basada en animales asesinos. Esta experiencia se nota en “Crawl” porque aquí el director ha logrado crear un ambiente lleno de suspenso que atrapa la atención del espectador en los pequeños espacios húmedos y oscuros que los personajes tienen que navegar si es que quieren sobrevivir.

Aunque no son perfectos, los efectos visuales de la película están muy bien trabajados y esto se nota especialmente cuando las escenas transcurren en la oscuridad del sótano donde los personajes están atascados. Asimismo, el trabajo de edición o montaje agrega el ritmo apropiado al ambiente de suspenso que ha creado Aja. Por otro lado, el guion en sí no es muy impresionante, ya que cuenta con una trama básica que a veces llega a ser predecible y diálogos flojos, pero no estos no son problemas tan graves que afecten qué tanto se pueda disfrutar de este filme. En cuanto a las actuaciones, Kaya Scodelario y Barry Pepper hacen un buen trabajo y ayudan a aterrizar a sus personajes a pesar de diálogos flojos y la situación cada vez más extrema en la que se encuentran.

“Crawl” es una buena película de suspenso que puede servir como una buena opción para ir al cine a divertirse, especialmente para aquellos que disfrutan del suspenso.