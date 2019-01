Esta película cuenta con gran parte del elenco de “Creed”, excepto que en esta ocasión Steven Caple Jr. reemplaza a Ryan Coogler como director, pero por suerte este cambio no tuvo un impacto negativo en el producto final. La estructura de esta secuela no solo es similar a la película anterior, en él también se nota el ADN de los guiones de las demás películas de la saga de Rocky, aunque esto pueda ser porque Stallone escribió los guiones de las seis primeras películas de esta franquicia y fue uno de los guionistas de “Creed II”. Asimismo, aunque este filme continúa la rivalidad entre los Drago y los Creed/Balboa que inició en “ Rocky IV”, esta trama tiene muchos elementos similares a “Rocky III”, pero no importa que tan fiel “Creed II” es al resto de la saga, sino si es una película buena o no y la respuesta a eso es un “sí” rotundo. La película en ningún momento se siente repetitiva ni aburrida, los momentos dramáticos conectan con el espectador y las secuencias de entrenamiento y boxeo se sienten reales y son tan excitantes como cualquier otra de la saga. En cuanto a las actuaciones Michael B. Jordan una vez más demuestra su calidad como actor con una gran interpretación llena de matices y que mantiene la atención del espectador cada momento que está en pantalla.

Por otro lado, aunque esta quizás sea la última interpretación de Sylvester Stallone como Rocky Balboa, el veterano actor demuestra que aún puede darle vida a ese icónico personaje. También hay que resaltar la gran labor actoral del resto del elenco especialmente en los casos de Tessa Thompson y Dolph Lundgren. En cuanto a Florian Munteanu, en general él no está mal, hace un buen trabajo, pero no está a la altura de los demás. Al fin de cuentas “Creed II” no solo es una excelente adición a la saga de Rocky, también es una película que promete una gran experiencia al verla en una sala de cine.