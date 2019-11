Este filme es una secuela de “The Shining” (1980), obra cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick y que estuvo basada en la novela del mismo nombre escrita por Stephen King.

“Doctor Sleep” también está basado en una novela con la que comparte su nombre y aunque la mayoría de sus historias existen en un universo compartido esta es una de las pocas secuelas directas que King ha escrito. De todas formas, aunque este filme no está a la altura del trabajo que Kubrick, sí tiene algunos puntos a su favor. Por ejemplo, el trabajo de fotografía y montaje o edición de esta película no es nada innovador, pero sí está muy bien realizado y ayuda crear un ambiente apropiado para contar esta historia, mientras que la trama en sí es algo básica y no causa tantos sustos como uno esperaría, sí logra algo muy importante, y es que el espectador pueda empatizar con los personajes, especialmente en el caso de Dan Torrance. Aun así, a pesar de que los antagonistas de este filme representan una amenaza creíble y protagonizan una de las escenas más terroríficas del filme, ellos en sí no son tan intimidantes.

Asimismo, el filme contiene muchas referencias a “The Shinning” y es recomendable verlo primero para poder apreciarlas. En cuanto a las actuaciones en general no pasan de ser aceptables, pero la mejor interpretación es la de Ewan McGregor, quien sutilmente logra que el espectador sienta a cada una de las emociones que vive Dan Torrance.

“Doctor Sleep” es una buena película para verla en el cine y pasar algunos sustos, pero si va con la expectativa de ver una película que continúe la labor de Kubrick saldrá desilusionado.