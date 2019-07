La trama de esta película está parcialmente basada en la vida de Pedro Almodóvar pero también está influenciada por la clásica película italiana, “Fellini 8½” (1963), del director Federico Fellini. De todas formas, Almodóvar cuenta una íntima historia que se mete en lo más profundo de la mente de un creador que piensa que ya no le quedan historias por contar y desmantela los momentos más esenciales de su vida, aquellos que alimentaron su identidad como artista. El filme es un drama con un ritmo lento, pero no aburrido, que sabe cómo pasar de momentos graciosos a revelaciones impactantes de una forma orgánica y creíble. La película en sí está meticulosamente armada desde la fotografía, la dirección de arte y la edición, todo está trabajado a la perfección y se nota en cada detalle, desde los encuadres hasta los movimientos de cámara. Asimismo, el elenco también hace un gran trabajo, especialmente en el caso de Antonio Banderas, quien encarna su personaje majestuosamente y demuestra una interpretación que en realidad merece su victoria en la categoría de Mejor actor en la edición más reciente del Festival de Cannes por su actuación en este filme. Otro miembro del elenco que también sobresale es Asier Etxeandia, quien convirtió a Alberto Crespo en un personaje que puede causar gracia a la vez que conmover al espectador. “Dolor y gloria” quizás no es la mejor película de la cinematografía de un reconocido creador como Pedro Almodóvar, pero es una buena introducción para aquellos que no la conocen y es un filme que ofrece una buena experiencia en la sala de cine.