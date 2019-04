En las salas de cine ya se presenta “Dumbo”, la más reciente adaptación de acción en vivo de unas de las clásicas películas animadas de Walt Disney que se estrenó en 1942, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green. En esta versión Dumbo sigue siendo un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en un hazmerreír, pero ahora Max Medici (Danny DeVito) dueño del circo en el que vive, contrata a su ex estrella Holt Farrier (Colin Farrel) y a sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins) para cuidar de la pequeña criatura. Todo cambia cuando descubren que gracias a esas grandes orejas el pequeño paquidermo puede volar y Medici ve una oportunidad para llevar su negocio de regreso a la prosperidad, pero Dumbo y sus amigos descubren los oscuros secretos del circo.

Los efectos visuales de la película están muy bien realizados y reflejan el estilo de Tim Burton, pero no ofrecen nada que se pueda clasificar como impresionantes o que capture la imaginación del espectador. Por otro lado, ambas versiones de esta historia están basadas en el libro del mismo nombre escrito por Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl, pero mientras la adaptación animada cuenta con una trama simple y efectiva que solo necesita 64 minutos, la producción de Burton se desarrolla en casi dos horas, por lo que ha tenido que agregar tramas secundarias adicionales y nuevos personajes y es entonces cuando surge el problema principal de esta película: su guion. Por la forma en que se desarrolla el filme los que debieran ser los momentos más importantes de la trama carecen de fuerza y aunque se presenten algunos conflictos o desafíos que prometen ser interesantes, son resueltos con soluciones simples, convenientes y hasta aburridas. Asimismo, los personajes no terminan de ser una colección de rasgos peculiares y carecen de profundidad, lo que es una pena porque el trabajo del elenco no estuvo mal, especialmente en los casos de Michael Keaton, Colin Farrell y Eva Green. Al final “Dumbo” es una película que se puede ver en una sala de cine para disfrutar de los efectos y todo lo demás, pero la versión original de 1941 sigue siendo la mejor historia del pequeño paquidermo volador.