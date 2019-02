Este filme está basado en otra película de Bize, “En la cama” (2005) pero no se trata de un remake. El director chileno ha mencionado en varias ocasiones que no quería simplemente contar la misma historia sino hacer un filme distinto y que refleje cómo ha madurado como persona y cineasta. El resultado ha sido una película que entre diálogos, un buen uso de silencios y las más sutiles pistas nos ofrece un breve vistazo de los laberínticos mundos interiores de los personajes encarnados por Arias y Guerrero, quienes se entregan totalmente a sus papeles y a la cruda y potente energía de la historia. El trabajo de ambos es sobresaliente, especialmente en el caso de Eva Arias cuya interpretación es una maravillosa sorpresa. Aun así, el diálogo neutro que predomina en gran parte de las escenas del filme puede distraer y a veces hasta parece un desacierto de parte de los creadores, pero (sin hacer spoilers) se puede decir que esto también puede servir como un reflejo del estado emocional de los personajes en determinados momentos de la trama. No está demás decir que “En tu piel” no es una película para toda la familia porque hay escenas no apta para menores, pero sí es una película que merece la pena ver, especialmente por el trabajo de los actores.