El equipo de Rápidos y Furiosos han regresado a las salas de cine con “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, película dirigida por David Leitch y protagonizada por Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby.

En este filme vemos cómo el agente federal Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y el peligroso mercenario Deckard Shaw (Jason Statham) forman una alianza improbable ante el terrorista cibernético Brixton Lore (Idris Elba) que amenaza el futuro de la humanidad y la vida de Hattie Shaw (Vanessa Kirby), la hermana de Deckard. Este filme es un spin-off The Fast and The Furious y los personajes Lucas Hobbs y Deckard Shaw no solo han sido presentados en otras entregas de la franquicia sino que normalmente son adversarios. De todas formas, la historia de esta película ocurre dos años después de los eventos que ocurrieron en “The Fate of the Furious” (2017), la octava entrega de esta saga.