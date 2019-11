Otra producción de Disney se estrena en la gran pantalla y se trata “Frozen II”, película animada dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee y que en su versión original cuenta con las voces de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad. En esta ocasión vemos como Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven deciden descubrir el origen de los poderes de Elsa, pero para lograrlo deben de abandonar el reino de Arendelle y emprender en un peligroso viaje al antiguo bosque de una tierra encantada. Estos amigos deben de ser exitosos en su misión si es que quieren salvar su reino. Esta secuela no es la primera vez que retoman la historia y los personajes de “Frozen” (2013). Disney le volvió a dar vida el reino de Arendelle en el cortometraje “Frozen Fever” (2015) y el mediometraje “Olaf’s Frozen Adventure” (2017). Por cierto, esta franquicia está basada en la historia de “La reina de las nieves”, escrita por Hans Christian Andersen, la cual es considerada como una de las mejores obras del autor y que en realidad es muy diferente a las películas de Disney.

Es muy raro que una secuela supere la película que la precedió, pero en el caso de “Frozen II” definitivamente tenemos un filme superior cuyo guion no solo continua de una forma orgánica la evolución de los personajes, también logra enriquecer y ampliar el mundo en el que nuestros héroes viven con su propia mitología, además de nuevas razas y culturas. La animación también es mucho más impresionante ya que abarca impecables secuencias de acción y suspenso, extraordinarias vistas y los más sutiles detalles en las expresiones de los personajes mientras reaccionan a todo lo que acontece a su alrededor y expresan sus emociones. Aunque la banda sonora de esta producción carece de una canción tan impactante como “Let it go”, la canciones que la conforman siguen siendo creaciones de calidad que aportan al desarrollo de los personajes y que también son muy entretenidas. En la versión original de esta película animada tenemos el regreso de Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Jonathan Groff (Kristoff) y Josh Gad (Olaf), quienes vuelven a hacer un excepcional trabajo dándole vida a nuestros protagonistas mientras viven nuevas aventuras, aprenden y crecen como personas. En el caso de “Frozen II” tenemos una película animada que no solo es una digna adición al catálogo de obras de Walt Disney Animation Studios, también es un filme muy entretenido que tiene algo que ofrecer a todo el público.