Esta historia está basada en hechos reales que trata temas como el racismo y la amistad y en realidad esto ya se ha visto en un sinnúmero de películas similares, hasta la estructura del guion no ofrece tantas sorpresas (y aun así este filme tiene una nominación a Mejor guion original). Lo que sí hace que este filme sobresalga es la actuación de Mortensen y Ali. Estos actores no solo le dan una vida única a sus personajes sino que también la química que existe entre ellos es palpable y es la mejor características de este filme. El resto del elenco también hace un buen trabajo, pero no es nada, pero la mayoría parecen extras que sobraron de un día de filmación de la película “Goodfellas” (1990).

“Green Book” competirá en las categorías de Mejor película, Mejor actor (Mortensen), Mejor actor de reparto (Ali), Mejor guion original y Mejor Montaje en la próxima versión de los premios Óscar, además de las nominaciones que obtuvo en los Globos de Oro, los BAFTA y otros certámenes relacionados al mundo del cine. También fue incluida en la lista de las 10 mejores películas del 2018 realizada por la American Film Institute (AFI). En otras palabras, esta es una película que, a pesar de algunos desaciertos, vale la pena ver.