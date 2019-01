En las salas de cine ya se está presentando “How To Train Your Dragon: The Hidden World”, la última entrega de la trilogía animada dirigida por Dean DeBlois y basada en la serie de libros de “Cómo entrenar a tu dragón”, creada por Cressida Cowell. En esta ocasión vemos como Hipo y el dragón Chimuelo han ayudado a construir una utopía de humanos y dragones en la isla de Berk, pero su hogar es amenazado cuando un grupo de vikingos que quieren adueñarse de los dragones contratan al temido mercenario llamado Grimmel para cazar a Chimuelo. Ahora Hipo y sus amigos deberán de huir a un legendario mundo secreto de dragones, pero todo se complica cuando descubren que existe otra nueva Furia Nocturna.

La trama de esta entrega del mundo de Hipo y Chimuelo tiene la misma estructura de las películas anteriores, pero no tiene la misma gracia, tampoco no ofrece muchas sorpresas y peor aun, cuando ocurre cualquier revelación o giro de gran importancia para la historia no causa el mismo impacto que debiera. En general la historia se siente como si fuera un episodio de las series animadas que pertenecen a esta franquicia, pero con muchos rellenos para que justificar su duración de casi dos horas. Asimismo, aunque varios personajes del filme se refieran al villano de esta entrega como un gran peligro la realidad es que es más espuma que chocolate, especialmente si se compara con los antagonistas anteriores. Aún así el filme tiene hace un buen trabajo en algunos aspectos, visualmente está muy bien logrado y los personajes siguen siendo muy agradables, pero quizás lo mejor es la forma es que concluyen el arco dramático de los personajes principales y la manera en que cierran el capítulo final de esta saga (o por lo menos hasta ahora es el capítulo final). De todas formas “How To Train Your Dragon: The Hidden World” es una buena película para ir a verla con la familia y pasar un buen rato, pero no ofrece nada más de ahí.