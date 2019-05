Cada entrega de la franquicia Wick ha sido dirigida por Stahelski y hasta ahora no ha decepcionado. La película mantiene una peculiar identidad visual con vibrantes colores, impresionantes secuencias de acción y un ritmo que hace breves pausas para dejar espacio al desarrollo de la trama y los personajes antes de acelerar a toda velocidad a la próxima violenta (y divertida) confrontación. A pesar de que enriquece aún más el submundo de asesinos que se estableció en las películas anteriores, el guion y las tramas tienen sus problemas si uno le dedica más de cinco minutos para analizarlos, pero la realidad es que en esta secuela las escenas de acción siguen siendo el punto principal de la historia de Wick y en verdad son impresionantes. Keanu Reeves vuelve a lucírsela con una gran actuación, aunque a decir verdad tiene la suerte de que Wick no es un personaje que habla mucho. De todas formas Reeves no solo da un 100% de sí mismo en este papel, sino que también que no utiliza un doble en el 90% de sus secuencias de acción, así que cuando ve a John Wick manejando vehículos, disparando sus armas, luchando cuerpo a cuerpo con sus contrincantes y hasta dando “saltos por los aires”, es muy probable de que no sea un efecto especial ni un doble, sino el mismo Reeves. El resto del elenco también hace un buen trabajo, aunque los que más sobresalen son Ian McShane, Lance Reddick y Mark Dacascos.

Es importante resaltar que “John Wick: Chapter 3 – Parabellum” de pura acción, así que es mejor no entrar a la sala de cine esperando un mordaz estudio de la psiquis humana ni el significado de la vida, aquí solo verán más pruebas de por qué John Wick debe de ser incluido en un limitado grupo de nombres que pertenecen a héroes de películas de acción que pueden ser considerados mitos modernos como Jack Bauer, John Rambo, Ethan Hunt y el Alfa y Omega de todos: Chuck Norris, no importa qué papel interprete, Chuck Norris siempre es Chuck Norris).