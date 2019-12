Esta es la quinta película escrita y dirigida por el cineasta Rian Johnson, entre las cuales está la exitosa y controversial “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017). De todas formas, este filme contiene dinámicos diálogos, un desarrollo orgánico de la trama y los personajes, un excelente montaje y giros argumentales tan sutiles como impactantes. Además, como se trata de una película de suspenso, lo más importante es el misterio que le da inicio a la historia y este elemento no solo está muy bien manejado, también contiene una buena dosis de humor oscuro que aporta al desarrollo de la trama. Asimismo, cada miembro del elenco hace un gran trabajo encarnando los personajes de esta oscura y graciosa historia, aunque hay que sobresaltar las interpretaciones de Daniel Craig, Ana de Armas y Chris Evans, actores que sobresalen en todas sus escenas y cada momento en el que están juntos se convierte en una experiencia muy entretenida. En otras palabras, la historia de “Knives Out” y la forma en que se cuenta ofrece una excelente opción para los que disfrutan las películas que pertenecen al género del cine de suspenso y para los amantes del cine en general.