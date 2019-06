Entre los estrenos de la semana está la más reciente producción dominicana en llegar a las salas de cine, “La isla rota”, película dirigida y escrita por Félix Germán y protagonizada por Algénis Pérez, Manny Pérez y Frank Perozo. La historia de este filme se desarrolla en 1937 y en ella conocemos a Gy (Algénis Pérez), un niño Haitiano que ha sido testigo del asesinato de sus padres cuando trataron de cruzar la frontera que divide la isla. Años después, el destino lo enfrenta con los asesinos de sus padres y él elabora un plan para vengarse, pero antes de poder actuar su camino se cruza con el de la mujer que ama. Ahora, no solo tendrá que elegir entre el amor y el odio, también tendrá que ingeniárselas para sobrevivir la matanza del 1937 y huir hacia Haití para empezar una nueva vida.

El cine de época es uno de los géneros cinematográficos más difíciles de realizar ya que lograr una ambientación histórica que sea convincente no es una tarea fácil. Sin embargo, es un género que se vuelve a visitar una y otra vez en el cine local. Por lo general, la película de Félix Germán logra crear esta ambientación gracias a un gran trabajo de dirección de fotografía y de arte. Aun así, la colorización del filme no funciona siempre y el trabajo de edición también tiene sus fallos, el mayor de estos siendo la forma en que se filmaron algunas escenas ya que carecen de impacto emocional. De todas formas, la mayor debilidad de “La isla rota” es su guion. A pesar de contar con buenos diálogos, no logra un buen desarrollo del arco dramático de sus personajes, además de que la trama en sí es muy superficial y está repleta de situaciones que carecen de sentido. Por otro lado las actuaciones estuvieron bien, pero la interpretación que más sobresale es la de Frank Perozo, quien se roba la atención del espectador en todas sus escenas. En resumen, “La isla rota” es un drama histórico que, a pesar de sus desaciertos, se destaca dentro de las producciones locales de este género.