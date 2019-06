Mi primera impresión después de ver el tráiler de esta película era que se trataba de la típica comedia vacía repleta chistes asquerosos, una historia superficial, los más populares estereotipos del momento y un mal uso de referencias de la cultura pop, pero después de ver este filme a una sala de cine recibí la grata sorpresa de que ese no era el caso, o por lo menos no totalmente. Aunque la trama cumple con todos los requisitos del género de la comedia romántica y no ofrece nada nuevo, lo que salva a esta película es la química entre los integrantes del elenco, un guion con diálogos frescos y un ritmo dinámico. Esto quiere decir que a pesar de que el espectador puede adivinar lo que puede ocurrir entre una escena y otra la película no deja de entretener. Por otro lado, Charlize Theron vuelve a demostrar que ella sabe cómo desenvolverse en cualquier género cinematográfico y la refrescante química entre ella y Seth Rogen ayuda a que el público acepte la forma en que se desarrolla la relación entre dos personajes tan disparejos. En realidad todo el elenco está muy bien en la película, pero fuera de los protagonistas, los actores que más sobresalen son O’Shea Jackson Jr. y Andy Serkis. De todas formas, aunque no lo parezca, “Long Shot” sí es una comedia entretenida que vale la pena ver.