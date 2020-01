Entre los primeros estrenos del 2020 está “Midway”, drama bélico dirigido por Roland Emmerich y que cuenta con un elenco repleto de estrellas como Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Dennis Quaid, Aaron Eckhart, Ed Skrein, Nick Jonas y Mandy Moore. Aquí vemos como en 1942, después del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para un nuevo asalto. Aun así, el almirante Nimitz (Woody Harrelson) y Dick Best (Ed Skrein), el mejor piloto de la armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés y ahora las miradas de todas las naciones del mundo se tornan hacia la remota isla de Midway. Este filme está basado en la Batalla de Midway, uno de los más importantes conflictos de la Segunda Guerra Mundial en el que las fuerzas estadounidenses detuvieron la invasión japonesa del atolón de Midway.

“Midway” fue dirigido por Roland Emmerich, cineasta mejor conocido por películas como “Independence Day” (1996), “Godzilla” (1998) y “2012” (2009) y en esta película se nota la misma sensibilidad y sutiliza de aquellas producciones. Aunque en este filme se trata de recopilar los eventos más importantes que ocurrieron desde el bombardeo de Pearl Harbor hasta la eventual confrontación en Midway, entre tantos datos históricos, escenas de acción y las numerosas tramas secundarias apenas hay espacio para un desarrollo orgánico de la historia y los personajes. Asimismo, aquí existen tantos clichés de películas de acción que básicamente conforman el ADN del guion y hacen que la historia sea predecible ya veces hasta aburrida. En realidad en lo que sobresale “Midway” es en sus secuencias de acción y los efectos visuales que utilizaron para hacer realidad las distintas batallas que ocurren a lo largo de la película. Estas secuencias no son revolucionarias, pero sí están bien logradas y son muy entretenidas. En cuanto las actuaciones todos los miembros del elenco hacen lo que pueden con este material y el tiempo limitado que se le puede dedicar a tantos personajes, pero hay que sobresaltar a al actor inglés Ed Skrein por mantener un acento tan espeso y exagerado durante todo el filme y a Nick Jonas porque resistió la tentación de mirar directamente a la cámara y decir: “Mírenme, yo puedo actuar” (En realidad, no, Nick, no). “Midway” es una película de guerra que puede ser muy entretenida en una gran sala de cine, pero si espera disfrutar de algo más que sus efectos y escenas de acción, es muy posible que salga decepcionado.