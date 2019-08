Aunque este filme no está a la altura de obras cinematográficas como “Once upon a time in the West” (1968) y “Once upon a time in America” (1984), y tampoco es la mejor película de Quentin Tarantino, esta sigue siendo una película que vale la pena ver. Visualmente está muy bien lograda y se nota un excelente trabajo de fotografía, pero también hay que resaltar la nitidez con la que se realizó el montaje o edición del filme. No solo se mantiene fiel a la época en la que ocurre la historia, también se ve una transición bien orgánica entre escenas en las que predominan tonos diferentes como el suspenso, la violencia y la acción. Es una película de Tarantino, así que no está demás esperar increíbles diálogos y una icónica banda sonora, pero aunque eso también aquí es diferente y no se le dedica la misma atención que en otra producciones, un detalle que quizás no sea del agrado de todos los fans del estilo de este director. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar las excelentes interpretaciones de las estrellas principales, especialmente en el caso de Robbie quien encarna a Sharon Tate con una fascinante sutileza. Asimismo, la química entre DiCaprio y Pitt es muy entretenida y ojalá que se explore en otras producciones. En cuanto al resto del elenco, en general hay un buen trabajo actoral, pero no es nada sobresaliente. “Once upon a time in... Hollywood” es un filme que vale la pena ver en el cine más de una vez para captar todo los detalles que aparecen en la gran pantalla.