“Onward”, película animada dirigida por Dan Scanlon y protagonizada por Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus y Octavia Spencer y Haley Tju, es la más reciente producción de Disney Pixar Animamation Studios y ya está disponible en las salas de cine del país. Aquí vemos un mundo suburbano repleto de fantásticas criaturas como elfos, troles, hadas, sirenas, unicornios, entre otros, pero en el que no existen los humanos. Es en esta realidad que conocemos a Ian (Tom Holland) y Barley Lightfoot (Chris Pratt), dos hermanos elfos adolescentes que viven con su madre Laurel (Julia Louis-Dreyfus) y su novio, el centauro policía Colt Bronco (Mel Rodriguez). Los hermanos Lightfoot apenas conocieron a su padre porque murió cuando ellos eran demasiado pequeños, pero cuando aparece la oportunidad de ver a su padre, ellos deciden embarcar en una aventura y descubrir si todavía hay magia en su mundo.

En “Onward” el director Dan Scanlon y los guionistas Dan Scanlon, Jason Headley y Keith Bunin han un creado un relato lleno de humor, magia y aventura, y aunque sea muy entretenida para los niños, quizás los adolescentes y los adultos saquen más provecho a todos los detalles que conforman el fantástico mundo en el que se desarrolla la historia. La trama en sí está muy bien elaborada, compuesta tanto por algunos elementos predecibles como por suficientes giros en el guion para mantener el interés del espectador y para darle un desarrollo interesante y satisfactorio, tanto a la trama como al arco dramático de cada uno de los personajes. Asimismo, se ha hecho un excelente trabajo en la creación del mundo en el que se desarrolla la cruzada de la familia Lightfoot. De todas formas, esta quizás no es la mejor ni más fantástica película de todas las creaciones de Pixar. En cuanto al elenco, el trabajo de voz está bien, aunque no excelente, aun así de Tom Holland y Chris Pratt sobresalen con su interpretación de los hermanos Lightfoot y logran muy buena química entre sus personajes. Si le toca ver la versión doblada de este filme puede estar tranquilo porque se hizo un buen trabajo de traducción, aunque algunos chistes se pierden. Aunque no está entre las mejores obras de Disney Pixar Animamation Studios, “Onward” es una buena película que puede ser divertida para toda la familia.