La historia en sí está inspirada en la propia infancia de Cuarón, hasta el punto de que la película está dedicada a Libo, la sirviente de la familia en la que se basó el personaje central, además la cinta logra mantener esa sensación de ser un retrato íntimo de la niñez del director a la vez que sutilmente incorpora elementos de crítica social y retrata el ambiente de inestabilidad política de la época. Asimismo, el filme cuenta con algunos actores profesionales, pero para gran parte del elenco esta es su primera película, como es el caso de Yalitza Aparicio en el papel principal de Cleo y sobre quien cae gran parte del peso dramático de la trama. La naturalidad con la que Aparicio se desenvuelve en cada situación está en sintonía con el tono del filme y es notable especialmente cuando se toma en cuenta que Cuarón no permitió que ninguno de los actores leyera el guion completo, sino cada día; antes de filmar, el director entregaba las líneas a su elenco (y a veces indicaciones contradictorias) para provocar una reacción real en sus actores. A pesar de las controversias que han surgido en relación a esta película, como la decisión de Cuarón de elegir Netflix para distribuir su filme por encima de distribuidores tradicionales, hasta ahora “Roma” ha sido seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la próxima edición de los Premios Óscar y también ha ganado el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia (es la primera película mexicana en recibir este reconocimiento), y se ha llevado el tercer lugar en el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto, además de otros premios y nominaciones en prestigiosos festivales de cine. Al final Cuarón no solo ha filmado una de las películas más importantes del 2018, también ha creado un emotivo retrato de su pasado con el que tiene el potencial de invocar en el espectador una añoranza por momentos familiares que nunca regresarán y espacios conocidos que ya no existen.