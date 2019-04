Esta película forma parte del Universo extendido de DC Comics (DCEU, por sus siglas en inglés) aunque ha adoptado el tono más ligero y colorido de producciones como “Aquaman” (2018) y “Wonder Woman” (2017) a diferencia de otras entregas como “Man of Steel” (2013) y “Batman V. Superman” (2016). Las secuencias de acción son muy entretenidas, los efectos visuales están bien logrados y en general a nivel técnico no hay quejas, excepto que las apariencias de ciertas criaturas pueden ser o muy caricaturescas o muy oscuras. Al igual que en el caso de la Mujer Maravilla, el guion de esta película hace un buen trabajo introduciendo el elemento de la magia en la realidad creada por las películas del DCEU pero también alcanza un buen balance entre acoplarse con la continuidad creada por las otras entregas de la franquicia y contar una historia que puede funcionar sin depender tanto de las demás. La película sí toma su tiempo para desarrollar los personajes y en general esto funciona en situaciones como, por ejemplo, la forma en que estos niños reaccionan a tener poderes y descubrir cuáles son sus límites no solo es muy gracioso, pero también parece ser muy fiel a cómo jóvenes de esta generación actuarían en esa situación. Por otro lado, a veces se siente que la película pierde el tiempo con detallesque no son necesarios para desarrollar la trama ni los arcos dramáticos individuales.

Zachary Levi está perfecto como un Shazam que en realidad es un niño en el cuerpo de un adulto que se ve obligado a enfrentar situaciones serias y peligrosas, pero en ciertos momentos parece un chico diferente al Billy Batson de Asher Angel quien también hace un buen trabajo con su papel, aun así el MVP de la actuación en este filme es Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman, el joven actor se roba casi todas las escenas en las que sale. El resto del elenco está muy bien, especialmente Mark Strong como Thaddeus Sivana y los demás integrantes de la familia adoptiva de Batson. En general “Shazam!”es una divertida película de superhéroes que junto a “Aquaman” (2018) le trae una nueva energía al DCEU y ofrece una entretenida experiencia al verla en una sala de cine.