El director Jeff Fowler y los guionistas Patrick Casey, Josh Miller y Oren Uziel han creado un filme cuya historia se puede comprender sin ser un fan de la franquicia de Sonic, aunque su trama es bastante simple y un poco cliché. Lo que evita que esta sea otra torpe adaptación de un videojuego es el humor con el que cuenta su historia, la química entre los actores (tanto digitales como los de carne y hueso) y lo más importante de todo, la agradable personalidad de Sonic. En cuanto al tema del humor, este filme no solo está repleto de momentos graciosos, también se pueden distinguir un buen uso de referencias a la cultura pop y por lo menos una escena muy similar a uno de los cortometrajes protagonizados por Bugs Bunny. Visualmente “Sonic the Hedgehog” cuenta con un buen trabajo en cuanto a los efectos visuales. Asimismo, con el uso de una mezcla de imagen real con animación CGI los creadores de este filme le dan a personajes como Sonic y a las creaciones del Dr. Robotnik un aspecto que es fiel al material original sin que se sienta están fuera de lugar cuando interactúan con el mundo real.

Otro de los puntos fuertes de esta producción es su elenco. James Marsden hace un buen trabajo dándole vida al personaje de Tom Wachowski y la amistad que surge entre él y Sonic es creíble y entretenida, mientras que Jim Carrey es un espectacular y gracioso Dr. Robotnik. En cuanto a Sonic, en su versión original los efectos son complementados por la voz del actor Ben Schwartz, quien también le ha dado vida a personajes como Dewey Duck en “DuckTales” (2017) y Leonardo en “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” (2018). Al final de cuenta “Sonic the Hedgehog” no es una obra de arte, pero sí es una película muy divertida que vale la pena ver en el cine.