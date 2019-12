Han pasado más de cuatro décadas desde que “Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977) cambió el mundo y ahora por fin se presentará el capítulo final de la historia de una de las familias más famosas del cine y la ciencia ficción con el estreno de “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, película dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson y Kelly Marie Tran. En este capítulo de la saga espacial vemos como un año después de los eventos de “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017) los sobrevivientes de la Resistencia se preparan para enfrentarse una vez más a la diabólica Primera Orden mientras que el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith le dará un final definitivo a la saga de la familia Skywalker.

Esta es la segunda película de Star Wars dirigida por J.J. Abrams después de “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015) y en esta ocasión también participó en la creación del guion junto a Chris Terrio. Al parecer Abrams y Terrio deben de haber trabajado el guion con una lista de requisitos para complacer distintos grupos de personas, desde los fans de la saga original y los seguidores de las nuevas películas hasta los ejecutivos de Lucasfilm. Lo que ellos han creado es un guion que se esfuerza más en tratar de complacer a todos en vez de contar una buena historia. Gracias a esto la trama sufre con hilos argumentales que no van a ninguna parte o que no tienen sentido, revelaciones que se sienten muy forzadas, además del desarrollo apresurado de algunos personajes y otros que solo están ahí como adornos. Claro, sí aparecen algunos momentos llenos de gracias y varias escenas dramáticas muy entretenidas. Por otro lado, las películas de Star Wars siempre han cuidado la calidad de sus efectos visuales (algunas más que en otras). En ese aspecto este filme está muy bien, especialmente en las escenas de acción, pero a pesar de que están muy bien realizadas, carecen del mismo peso emocional que se ha visto en otros capítulos de la saga. En cuanto a las actuaciones, en general están muy bien y se nota una buena química entre los integrantes principales del elenco. Vale la pena destacar a Daisy Ridley, Adam Driver y Oscar Isaac, pero están no son las mejores interpretaciones que ellos han logrado con sus personajes. “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker” es una entretenida película de acción y aventura, pero su débil guion y su necesidad de complacer a todos la convierten en la entrega más débil de esta nueva trilogía y en un final no apto para la épica historia de los Skywalker.