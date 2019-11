Esta semana regresó otra franquicia, que inició en la década de los 80, con una nueva película y se trata de “Terminator: Dark Fate”, secuela dirigida por Tim Miller y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis y Natalia Reyes.

Aquí vemos como en el año 2022 Sarah Connor (Linda Hamilton) y Grace (Mackenzie Davis), un híbrido de humana y cyborg, deben de proteger a Daniella Ramos “Dani” (Natalia Reyes) del Rev-9 (Gabriel Luna), un nuevo modelo de Terminator del futuro. En esta película no solo vemos el regreso de las estrellas originales de la saga, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, también veremos el regreso de Edward Furlong, quien interpretó al personaje de John Connor en “Terminator 2: Judgment Day” (1991) y el creador del primer filme de la franquicia James Cameron, que en esta producción concibió junto a David Ellison y Tim Miller la historia en la que se basó el guion de esta secuela. Aquí Cameron también participa como productor. “Terminator: Dark Fate”, es una secuela directa de “the Terminator” (1984) y “Terminator 2: Judgment Day” (1991), lo que quiere decir que “Terminator 3: Rise of the Machines” (2003), “Terminator Salvation” (2009) y “Terminator Genisys” (2015) son historias que ocurrieron en líneas temporales paralelas, al igual que la serie de televisión “Terminator: The Sarah Connor Chronicles” (2008).