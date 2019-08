Aunque esta película tiene más similitudes con “Shawn of the dead” (2004), “Zombieland” (2009) y “Juan de los muertos” (2011) que otras entregas de este género, también tiene muchas diferencias a esos tres filmes en cuanto a ritmo y tono. Por ejemplo, a diferencia de esas producciones que cuentan con un estilo de comedia más extravagante y con un ritmo más acelerado, este filme se basa en un humor seco y toma su tiempo para desarrollar la trama, la amenaza y los personajes. Esto no está mal, pero si va a ver esta película esperando la típica comedia de zombies puede ser que su paciencia sea una de las víctimas de los muertos vivientes. Fuera de eso, Jarmusch hace un gran trabajo tanto como director y guionista y se nota en la forma tan orgánica con la que logra las transiciones de observaciones graciosas pero inexpresivas a confrontaciones crudas, violentas y gráficas. Esta mezcla de estilos es un detalle que le da una personalidad muy particular a esta historia, aunque a veces el director es demasiado obvio y repetitivo con todo el tema de utilizar el género de los zombies como metáfora del consumismo radical o crítica de una sociedad adicta al consumo. Asimismo, el guion también incluye buenas referencias a las obras de George A. Romero y el cine de zombies.

A pesar de que este pequeño filme cuenta con un gran elenco de celebridades en ningún momento se siente cargado y aquí tenemos un buen trabajo de parte de todos, pero los que más sobresalen son Bill Murray (el rey del humor seco), Adam Driver, Tilda Swinton y Chloë Sevigny. “The dead don’t die” es una buena película que vale la pena verla en el cine, pero su estilo para contar una historia quizás no sea del agrado de todos.