Con un guion escrito por Guy Ritchie junto a Ivan Atkinson y Marn Davies, el cineasta británico retoma la fórmula que lo hizo tan popular al contar una historia sobre excéntricos personajes (con un impecable estilo de moda) provenientes del mundo del crimen que se ven envueltos en una compleja y divertida trama llena de giros, un humor oscuro, traiciones y buenas escenas de acción. Aquí también regresa el peculiar estilo visual de Ritchie, especialmente la forma que utiliza tomas en donde la imagen se detiene y luego se hace un acercamiento rápido a los personajes. Aun así, para aquellos que han visto otras obras de este director, películas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998) y “Snatch” (2000), la trama de “The Gentlemen” no se sentirá como nada nuevo. Cada miembro del elenco, desde los populares protagonistas hasta los desconocidos que encarnan a los papeles secundarios, dan lo mejor de sí para hacer realidad la visión de Ritchie y el resultado es genial. También hay que sobresaltar las actuaciones de Colin Farrell y Hugh Grant porque, a pesar de que sus personajes no son los protagonistas de esta historia, cada vez que salen en escena se roban la atención del espectador. “The Gentlemen” no es la mejor obra de la filmografía de Guy Ritchie, pero sigue siendo una excelente película y que hay que tratar de disfrutar de ella en una sala de cine.