Con un guion escrito por Steven Zaillian, el cual está basado en “I Heard You Paint Houses”, el libro escrito por Charles Brandt, Martin Scorsese se toma más de tres horas para mostrar cómo la vida de Frank y sus conocidos cambia con el paso del tiempo a la vez que va guiando al espectador al interior del oscuro mundo del crimen organizado. Entre diálogos diestros, una excelente banda sonora, un impresionante uso de fotografía y edición y un sin fin de diminutos elementos Scorsese ha creado un filme que vale la pena ver más de una vez, no solo porque absorbe tanto al espectador a la realidad de esa historia que las tres horas y pico de película a penas se sienten, sino también porque cada vez que se ve este film se pueden descubrir nuevos detalles o una nueva capa o elemento de la trama. Por otro lado, no hay desperdicios en este elenco porque todos los actores desde los principales hasta los secundarios dan un 100% de sí mismos, especialmente en los casos de Robert De Niro y Al Pacino, quienes una vez más demuestran por qué sus nombres son tan venerados en el mundo del cine, especialmente en el caso de Pacino quien se roba cada escena en la que sale. Un aspecto del filme que a veces puede distraer es el lenguaje corporal de los actores en las escenas que sus personajes son hombres más jóvenes, ya que a veces se nota que sus movimientos pertenecen a individuos que ya tienen una edad más avanzada, pero por suerte tampoco es algo muy obvio. “The Irishman” es un gran filme que cuenta con los talentos de grandes artistas del séptimo arte y definitivamente vale la pena verlo.