A primera vista el filme de Berloff ofrece una agradable experiencia a aquellos que solo van al cine a pasar un buen rato ya que cuenta con un buen elenco, una ambientación pasable de la década de los 70 y un guion que contiene suficientes giros y escenas de acción y violencia para ser entretenido.

Por otro lado, si se le da un vistazo más minucioso a la película, sus numerosos desaciertos son fáciles de detectar. Aunque visualmente la película hace un trabajo aceptable para recrear la época en la que se desarrolla la historia, a veces tiene la apariencia de ser una película producida para la televisión y con un presupuesto limitado. La trama en sí contiene giros que no son justificados, el desarrollo de los personajes es apresurado con motivaciones incoherentes y con diálogos que no solo no reflejan la época sino que apenas pueden disimular un mensaje político. Las actuaciones en sí no son abismales, pero de todas las que más sobresalen son las de Elisabeth Moss y Domhnall Gleeson, aunque ambos actores han hecho mejores interpretaciones en otras producciones. A fin de cuentas “The Kitchen” es una película que tenía el potencial de ser mucho mejor, pero al final solo sirve para ir el cine y ver algo mientras se come cocalecas.