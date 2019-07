$!The Lion King

Visualmente esta película es muy interesante porque, a diferencia de la original que es animada, esta versión utiliza la misma tecnología cinematográfica virtual que se utilizó en “The Jungle Book” (2016), pero a pesar de esto y de que ambas producciones de animales que hablan cuentan con el mismo director, los resultados son muy distintos. En el caso del Rey León los efectos se ven demasiado reales, hasta el punto que el aspecto de los animales no concuerda con las emociones que las voces que tratan de proyectar ni con el contexto de las escenas. A veces se siente que alguien grabó voces sobre un documental de la fauna del continente africano o que en cualquier momento los personajes se van a encontrar con un grupo de producción de Animal Planet tratando de grabarlos. Esto es grave porque le roba el impacto emocional a casi todo el filme, desde las escenas dramáticas hasta los números musicales. Si es difícil creer que estas criaturas están contando un chiste o lamentando una muerte, es mucho menos creíble imaginárselas cantando. Un detalle que sí mantuvieron de la original es el diseño del personaje de Simba, o por lo menos la forma de su melena, lo cual se ve ridícula porque parece que alguien llevo un león real a un salón para hacerle un makeover. La historia en sí es prácticamente idéntica a la película animada, excepto que se le hicieron arreglos mínimos para alargarla (y cuando esto ocurre es obvio) o para actualizarla, como se nota en las alteraciones que le hicieron a los arcos dramáticos de dos de los personajes secundarios que no le aportan nada a la trama y le restan importancia a uno de los momentos claves del personaje principal. Asimismo, a pesar de contar con un elenco estelar las actuaciones no están muy bien logradas, es más, carecen de energía, algo que se nota en las interpretaciones de Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor, hasta en el mismo James Earl Jones quien esta vez interpreta a un Mufasa con menos vigor. Al final del día, este remake de “The Lion King” está bien para ir al cine y verla en la gran pantalla pero la versión animada de 1994 sigue siendo la película superior en todos los niveles.