Con esta producción Danny Boyle no solo ha creado una carta de amor al legado del legendario grupo de Liverpool; también otro medio para que nuevas generaciones conozcan estas obras. Aunque Boyle había asegurado los derechos para utilizar veinte de las canciones del cuarteto inglés en esta producción, al final solo utiliza 16 de ellas y eso es más que suficiente. El concepto principal de la trama es un punto de partida muy interesante y de ahí surgen muchos momentos muy divertidos, pero esto no evita que mientras más se desarrolle la película toda esa originalidad se vaya perdiendo para convertirse en otro filme que simplemente sigue las pautas de una comedia romántica con algunos detalles del género fantástico.

En otras palabras, a veces la película es un poco aburrida. Eso sí, hay destellos de genialidad como cuando el personaje de Jack (Patel) descubre pequeños detalles de cómo el uso de la existencia de productos comerciales para demostrar cómo la falta de los Beatles ha afectado el desarrollo de la historia de la humanidad (aunque a veces esto no tiene mucho sentido). Las actuaciones están muy bien, especialmente en los casos Himesh Patel y Lily James, aunque no es nada espectacular, pero el caso de Kate McKinnon es decepcionante porque su personaje es solo una colección de clichés que a veces es un poco gracioso, pero carece de vida y personalidad, aunque esto luce más como una falla del guion y del director que de la actriz. Asimismo, Ed Sheeran no está mal, pero tampoco está bien, está ahí para avanzar la trama y agregar un poco de humor a algunas escenas, pero será mejor que continúe con su música y les deje la actuación a los demás. “Yesterday” no es una gran película, pero es lo suficientemente agradable para pasar un buen rato en el cine y no cabe duda de que cuenta con una excelente banda sonora.