“Bohemian Rhapsody” se lleva el premio a la mejor película de drama

“Bohemian Rhapsody” se llevó el premio a la mejor película de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran “A Star is Born”, “Black Panther”, “If Beale Street Could Talk” y “BlacKKKlansman”.

En la premiación, el mexicano Alfonso Cuarón obtuvo dos premios: mejor película extranjera y medjor director por su película “Roma.

Otros ganadores

Rami Malek (”Bohemian Rhapsody”) se alzó con el premio al mejor actor de drama. Sus rivales eran Bradley Cooper (”A Star is Born”); Willem Dafoe (”At Eternity’s Gate”); Lucas Hedges (”Boy Erased”) y John David Washington (”BlacKKKlansman”).

Glenn Close (”The Wife”) se proclamó ganadora del premio a la mejor actriz de drama. Las otras nominadas eran Lady Gaga (”A Star is Born”); Nicole Kidman (”Destroyer”); Melissa McCarthy (”Can You Ever Forgive Me?”) y Rosamund Pike (”A Private War”).

“Green Book” se llevó la estatuilla a la mejor película de comedia o musical. Sus rivales eran “Mary Poppins Returns”, “The Favourite”, “Crazy Rich Asians” y “Vice”.

“American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace” ganó el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película televisiva.

“The Kominsky Method” ganó el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical en la 76 edición de los premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).”

“The Americans” se llevó el Globo de Oro a la mejor serie dramática y Michael Douglas ganó el Globo de Oro al mejor actor de una serie de comedia o musical por su labor en “The Kominsky Method”.