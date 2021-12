Evita que le haga daño y le cause problemas

¿Usas el aire acondicionado en casa? Si tienes bebés en el hogar no debes dejar de usarlo, pero si debes tomar algunos consejos. ¡Toma nota!

No bajes demasiado la temperatura: busca una que no sea menor a los 24 grados, tanto para casa como para el coche. Ten en cuenta la temperatura exterior y que la interior no exceda los 10 grados de diferencia para poder evitar cambios bruscos.

Evita los flujos directos de aire: ten cuidado y observa que nunca le dé directo el flujo de aire a la cuna o su cama. Los aparatos permiten ajustar la salida de aire dirigiendo el flujo en varias direcciones.

¡Mantenimiento adecuado! Cuida los filtros y límpialos regularmente según indica su manual de uso. Si no hay un servicio adecuado de mantenimiento de los aparatos se produce un aumento de las bacterias pudiendo provocar infecciones respiratorias en los bebés. El aire acondicionado es el culpable del 20 por ciento de los catarros en verano.

Usa un humidificador. El aire acondicionado reduce la humedad ambiente, por tanto para contrarrestar la sequedad usa un humidificador de aire frío para evitar que se resequen las mucosas del bebé.