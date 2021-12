La ganancia de peso es una de las principales preocupaciones que regularmente tienen las personas en pleno diciembre, o época de fiestas. Sobre todo un gran porcentaje de mujeres se preocupa por evitar ganar esas terribles libritas que caracterizan a la Pascua, debido a las tantas fiestas y cenas especiales que se dan en los días de Navidad.

Para competir con eso, la Dra. Amny Acosta Then, endoscopista bariátrica, especialista en pérdida de peso y nutrición, ha creado lo que ha llamado el “Método 80/20”, que consiste en ingerir durante una semana un 80% de comida saludable y cuando llega Esto también se puede traducir, por ejemplo, en consumir de lunes a viernes comida saludable, y sábado y domingo antojos y gustos.

Este método está diseñado para las personas que desean mantenerse en su peso, quienes no tienen una meta u objetivo claro en su peso, y para aquellas que han terminado un proceso de endoscopía bariátrica y desean mantenerse.

“Cuando me refiero a una comida no saludable, me refiero a una cocacola, una pizza, una hamburguesa, todos esos alimentos de alto contenido calórico que la gente llama gustitos peligrosos” explica la doctora Acosta. Estas comidas no saludables, son permitidas hasta 5 en total, y se pueden agrupar o distribuir según el gusto del paciente.

La ley de Pareto

“Es importante que las personas se relajen, ya que estamos aplicando la ley de Pareto, la cual dice que el 20% que hagas te dará el resultado del 80%; esto lo utilizan mucho los financieros los fines de semana, que es cuando más se ingiere azúcar, carbohidratos, o alcohol, y el cuerpo lo que hace es retener agua no grasa. Cuando se retoma el lunes, y el consumo saludable, entonces el cuerpo drena esa agua y se vuelve al peso normal” anota Acosta Then.

De igual forma la especialista asegura que esto no aplica si la persona se mantiene constantemente consumiendo grasas y azúcares, ya que si la persona consume y consume de forma permanente sin medida, sí ganará peso y grasa acumulada, pero cuando se aplica el 80/20, se mantiene el peso sin aumentar.

Acosta relata que “explicándolo en números llanos, las personas por día hacemos 4 comidas, eso significa 28 comidas a la semana, y de esas 28 un 20% serían 5 comidas, que puedes distribuirlas como gustes; durante 7 días ingieres 23 comidas sanas y 5 chatarras, o dejas todas las chatarras para el fin de semana, como gustes, esto te permitirá mantener el peso sin ganarlo”.

Así mismo la doctora hace énfasis en que las personas hagan la costumbre de siempre incluir los vegetales y proteínas en sus alimentos, no dejar de medir las porciones, tener un registro de comidas en la semana, y medir más que la cantidad, es decir, medir la calidad de los alimentos.

“Comerse 4 manzanas equivale a un snicker, las personas muchas veces se pierden en eso”, dice Amny. “Es mejor dejar todos los desarreglos para los fines de semana porque son los más tentadores.”

