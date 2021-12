El 2021 esta llegando a su fin. Creando la necesidad de analizar los logros obtenidos en el año que finaliza y plantear nuevas metas para el año que se avecina. Nathalia Medina, fundadora de The Key Item, nos comparte una guía de cuatro pasos, para que te planifiques, establezcas metas claras y cumplas en el 2022 el plan que haz creado para ti.

Para ella es importante que, antes de escribir las metas, te tomes el tiempo de analizar y definir un plan con intención, ya que este trabajo es muy personal y cada quien tendrá respuestas diferentes. ¡Toma nota!

Analiza: ¿Que salio bien en 2021 y qué no?

Responde por escrito estás preguntas: ¿Qué salió muy bien este año? Aquí debes incluir todos los proyectos, metas y promesas que se cumplieron. ¿Qué aprendí de todo lo que salió bien? Con esta pregunta debes entender qué enseñanza te dejó eso tan bueno que te pasó, esa relación nueva, ese curso, ese trabajo...

¿Qué no salió tan bien? Aquí debes colocar todos los proyectos, metas y promesas que no se cumplieron o que no salieron como esperabas y ¿qué aprendizaje te dejó? Con esta pregunta debes analizar qué te dejó esa situación, viendo cómo podrías mejorarlo y sobre todo qué descubriste de ti. Es importante que al responder seas sincero contigo mismo y lo hagas pensando en varias áreas de tu vida, por ejemplo: trabajo, familia, relaciones, crecimiento personal, finanzas, espiritualidad, educación, salud o bienestar, etc...

Transpórtarte: ¿Cómo te quieres sentir cuando finalice el 2022?

Lo más importante de este punto es que tengas claro cómo te quieres sentir y en quién te quieres convertir, luego en segundo plano puedes escribir lo que quieres conseguir, los viajes y las cosas que quieres comprar.

Este paso es la base para planificar metas con intención, crear nuevos hábitos y sentirte alineado con tus logros; sino estarás creando una lista de cosas vacías que fueron condicionadas por lo externo. Ya que las respuestas a tus sueños no están en un libro mágico, ni en este artículo, pero sobre todo que nadie, aparte de ti, sabe cuáles son.

“Es necesario que en un lugar calmado y sin distracción cierres los ojos y te visualices el 31 de diciembre de 2022, y pienses exactamente quién quieres ser y cómo te quieres sentir para esa fecha”, comenta.

Agarra lápiz y papel, haz cinco respiraciones profundas, visualiza y escribe todo lo que te llegue a la mente. Cuando termines, lee lo que escribiste, y luego responde a estas preguntas:

¿En cuáles áreas de mi vida debo trabajar? ¿Qué tengo que comenzar a hacer para sentirme así? ¿Qué tengo que dejar atrás para convertirme en esa persona que visualizo? ¿A qué tengo que decirle que “SÍ”? y ¿A qué tengo que decirle que “NO”?

Confía en ti

En este paso ya debes tener una idea de las cosas que quieres lograr para el 2022, sin embargo, por un proceso de introspección y para obtengas la mejor respuesta para ti, te recomienda fomentar la autoconfianza.

Analiza esta pregunta: ¿Cómo sabes que puedes confiar en una persona? Seguramente pensarás en muchas características o incluso en personas de tu alrededor que consideras como personas confiables, pero según todo eso que imaginaste, ¿confías tú en ti mismo?

Para llevar a cabo grandes metas debes tener autoconfianza, y esta debe cultivarse poco a poco, con pequeñas acciones.

En este ejercicio debes elegir una promesa súper pequeña para fomentar la autoconfianza, algo tan sencillo que requiera un mínimo esfuerzo, como beber un vaso de agua inmediatamente me levante por 20 días, al final no importa lo que elijas, lo importante es que lo hagas por el tiempo que planteaste.

Este ejercicio parece algo tonto, pero es poderoso ya que crearás auto-disciplina; porque para manifestar las grandes metas que quieres para ti, necesitas confiar mucho en ti mismo

Agradece por el futuro

¡Ya es momento de escribir las metas! Pero hazlo agradeciendo por lo que quieres suceda en el futuro. Al igual que en los anteriores vas a tomar lápiz y papel, y vas a escribir todas las cosas que quieres lograr en este año en forma de agradecimiento como si ya hubiesen sucedido.

Por ejemplo: "Gracias a Dios / Universo por lo bien que la estoy pasando y darme la oportunidad de venir a Colombia y Perú”, -esto es un ejemplo- ahora te toca a ti.

Este ejercicio es poderoso porque estás entregando tus sueños y estás confiado en que todo lo que anhelas sucederá, por lo que estás agradeciendo desde ya. Aunque esto no significa que las cosas van a caer del cielo, y que con solo escribirlas sucederán. Debes tener un plan de acción.

Este ejercicio te ayudará a empezar el año en un estado emocional de confianza y fe, y no de caos o preocupaciones.

Guarda esta lista en un lugar seguro, porque luego vas a revisarla cuando finalice el 2022 y comparar con lo que sucedió. Recuerda que el Universo te dará eso que anhelas o algo mucho mejor.

Plan de acción

Haz una lista de las cosas que te hacen feliz.

Coloca al lado de cada cosa un símbolo que exprese si la hiciste o no en 2021 y en qué medida.

Respóndete esta pregunta: ¿Por qué crees que algunas se llevaron a cabo más seguidas y otras no?

Prioriza, elige 5 áreas que son importantes en tu vida y que quisieras trabajar este 2022.

Desarrolla lo que quieres en cada categoría, mientras más específico mejor.

Pon fecha a tus metas, enfócate en trimestres.

Haz las paces con tu realidad y acepta qué tanto puedes abarcar.

Enfócate en crear momentos de calidad no de cantidad.

Revisa y celebra tus pequeñas victorias.