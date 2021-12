Un regalo erótico siempre es una buena opción para sorprender a nuestra pareja en Navidad. Esta época que nos invita a estar con quienes amamos, comer rico y compartir regalos con nuestros seres queridos es ideal para encender la pasión con nuestra persona especial y llevar a la intimidad ese toque de picardía.

Una pregunta que casi siempre nos hacemos es ¿qué voy a regalarle a mi pareja? Al parecer es más fácil regalarle a la abuela y a los sobrinos antes que a nuestra pareja, por eso aquí te compartimos una lista de opciones para que te luzcas, subas la temperatura y pases una Navidad íntima, pero a otro nivel.

Kit erótico para parejas

Si quieres que tu pareja se ría como Santa (Ho,ho,ho) regálale un kit erótico. Este detalle es perfecto, porque suelen contener varios productos con los que disfrutarán los dos. Regalar un kit es como decir que quieres que experimenten juntos descubriendo nuevas formas de placer; es regalar múltiples experiencias en una misma caja. Acompáñalo de una creativa y hermosa envoltura.

La lencería es tu aliada

Ya sea que la tengas en el clóset y no la uses, o que necesites una 911, utiliza piezas sexys para la noche de Nochebuena. Actualmente es muy fácil encontrar lencería con un toque navideño, quizá puedes darle un poco de picardía a tu “cena” vistiéndote como una Chica Claus o como un Santa. Vestirse sexy, dejar la picardía salir y tener una noche erótica con tu pareja es un regalo que lo enloquecerá.

Calendario sexual

Si quieres salirte de los regalos cliché y ser tan original que dejes a tu media naranja sin palabras, una opción es arriesgarte con un calendario erótico. (Si pensaste en un calendario con personas desnudas, detente). El calendario que te proponemos es uno en el que debes marcar las citas eróticas que tendrán en pareja el próximo año.

Con este regalo puedes detallar la cita y cada cita debe terminar con una rica, innovadora y atrevida sesión de sexo. Esto no quiere decir que solo en los días marcados en el calendario tendrán relaciones sexuales, sino que en esos días harán algo más erótico y atrevido de lo habitual. Este regalo puede crear una complicidad, porque ambos pueden esperar con gran expectativa la fecha para hacer eso con lo que tanto fantasean.

Huevo a control remoto

Este juguete es muy excitante, ya que será tu pareja quien tome el control. Todo comienza cuando lo introduces en tu vagina y sólo tú y tu pareja saben que está ahí. Imagina esa noche mientras todos están en la mesa, él toma el control y activa la vibración. ¿Serás capaz de disimular el cosquilleo tan intenso que te producirá?, ¿se dará cuenta alguien de lo que ocurre? ¿Podrás terminar de cenar?... Como sea, sería morboso y divertido si lo hacen juntos.

Masturbador para hombres

Durante mucho tiempo la innovación en los juguetes sexuales se ha centrado en la mujer, pero hoy día también hay juguetes masculinos. Por esto, también es una buena opción un juguete que lo excite a él. Entre ellos puedes encontrar masturbadores de mano, estimuladores de próstata y hasta masturbadores con vibración y calor. ¿Lo sabias? Atrévete a regalarlos.

Entre las opciones están el masajeador automático y el vibrador anal, así como el masajeador de próstata que tiene dos potentes motores, uno en la base y otro en la punta, gracias a los cuales se puede prolongar la duración y la intensidad del clímax masculino. Además, tú puedes llevar el ritmo gracias a su control remoto.

Juegos eróticos de mesa

Un regalo chulísimo para Navidad es un juego erótico de mesa, la versión sexual del parchís o el Monopoly puede ser una forma de recuperar los juegos sexuales o de descubrir aspectos que aun desconoces de tu nueva pareja.

Es bueno que tenga claro que con un regalo que estimule su sexualidad, le estás dejando claro a tu pareja que quieres compartir o explorar juntos esa experiencia íntima. Si aún no lo has hecho, ¡estás a tiempo! No vayas a lo típico, arriesga un poquito más y regálale a tu pareja algo que la sorprenda y la saque de la monotonía. ¡Atrévete a más!