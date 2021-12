A tan solo dos días para Navidad, el príncipe Harry y Meghan Markle han compartido su tarjeta navideña de este año. Se trata de la primera foto oficial de su pequeña de seis meses Lilibeth Diana, en la que posan como una familia de cuatro acompañados también de su hijo Archie, de dos años y medio.

Tal y como reseña la revista Hola, la tierna fotografía fue tomada este verano en la casa de los duques de Sussex, en Santa Bárbara (California), donde se instalaron para criar a sus pequeños lejos de los escándalos de la realeza británica. El autor de la instantánea es Alexi Lubomirski, fotógrafo que ha captado otros momentos importantes en la vida de la pareja, como su compromiso y su boda.

En un ambiente más relajado al que tienen acostumbrados los demás miembros de la realeza para sus tarjetas de navidad, Meghan y Harry posan con vaqueros, en el caso de la exactriz con un modelo oscuro deslavado, mientras que el del príncipe tiene una pequeña rotura en la rodilla. Archie y Lilibeth, vestidos de blanco, aparecen sonrientes en los brazos de sus padres.

"Felices vacaciones. Este año 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Les deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre, Harry, Meghan, Archie y Lili", reza la felicitación.

Lilibet Diana nació el pasado 4 de junio en el Santa Barbara Cottage Hospital, pero no fue hasta dos días después que Meghan y Harry anunciaron su nacimiento. La pequeña fue nombrada con el apodo familiar de su bisabuela, la reina Isabel II, mientras que su segundo nombre es en honor a la madre de Harry, la fallecida princesa Diana de Gales. Actualmente Lilibeth ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono británico, justo después de su hermano mayor, Archie.