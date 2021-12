Navidad: cómo comportarse en la mesa para una cena segura

Los postres, preferiblemente, deben ser individuales, es decir, que no necesiten platos y tenedores.

Si se brinda picadera previa, colocar pequeños platitos y pinzas o piezas para servir, para que no haya contaminación de mano en mano. Picaderas como maníes, aceitunas, etc., no son las más recomendadas. Deberán servirse o montarse en platitos pequeños individuales.