Aplica el Feng Shui para lograr reuniones navideñas armoniosas

Si aún no has preparado tu hogar para esta época tan especial, ten en cuenta estos consejos del Feng Shui para esperarla de forma armoniosa y equilibrada

La palabra Feng Shui en chino significa viento y agua, y es el arte de vivir en armonía con la naturaleza. La forma en la que arreglamos cada salón de nuestra casa o negocio puede marcar una enorme diferencia en la calidad de nuestra vida. Si aún no has preparado tu hogar para esta época tan especial, la psicóloga y experta en Feng Shui, Marilu Viera, nos ofrece algunos consejos para celebrar las reuniones de forma armoniosa y equilibrada.

1. La puerta de entrada debe estar siempre iluminada, así se atraerá la buena energía.

2. Poner tres cascabeles a cada cerradura de cada puerta, estos al tocar la madera darán como resultado buena energía y alegría.

3. Una estrella de cinco puntas deberá ser puesta como adorno navideño, poniéndole en cada punta algo alegórico a la Navidad. Esta debería estar ubicada cuando entramos por la puerta principal. Lo más recomendable es hacerla en materiales como: raíces, palos de canela o cualquiera que represente el elemento tierra.

4. El árbol de Navidad representa la madera, es el centro energético indicado para colocar su árbol. La mejor energía la da un árbol de verdad.

5. Las luces de Navidad representan el elemento fuego (fama éxito y prosperidad), que deben ser rojas, verdes, amarillas y azules.

6. Las flores de Pascua, los adornos de canela y las esferas en cristal son excelentes para armonizar el ambiente navideño.

7. Sobre la mesa del comedor deben estar representados los cinco elementos: madera, fuego metal. Pon música suave, apuesta por olores como el de una manzana cubierta completamente de clavos dulces que pondríamos en el lado izquierdo de la sala o la terraza, creando un agradable aroma y un aumento de la energía positiva.

8. El baño debe ser decorado en tonos verdes y rojos, se podría poner un trineo o un mini arbolito encima de la parte del retrete. Mantener los zafacones limpios y la tapa del inodoro siempre cerrada.

9. Botar o regalar las cosas que no use. Todo lo viejo retiene energía y esto impide su evolución. Limpie sus clósets, saque todo lo que no use; deje espacio para lo nuevo. Arregle sus gavetas, ellas reflejarán mucho de su mundo emocional.

11. El retener objetos que le hayan regalado personas que ya no estén más en su vida, o le recuerde tristezas es otro impedimento para ser feliz. El no deshacerse de estas cosas muestra un miedo a soltar, a dejar ir y si no creas un espacio lo nuevo no llegará a ti.

12. Los olores de manzana, canela, mirra y vainilla blanca son los más recomendados para usar, tanto en quemadores o inciensos (pruebe previamente el que más armonice con usted).

13. Puedes hacerle un lazo rojo a los potes donde se sirve la sal, la pimienta (esto servirá de protección).